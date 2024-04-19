Конго хочет развивать прочное партнерство с SOCAR

Конго хочет развивать прочное партнерство с государственной нефтяной компанией SOCAR.

Как передает Day.Az, oб этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.

"Конго является одним из старых производителей нефти в Африке, хотя и не крупным. Крупные компании, такие как TotalEnegies, Eni, Chevron и Halliburton, эксплуатируют морские нефтяные месторождения на нашей территории. Мы стремимся расширить торговлю между государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и Национальной нефтяной компании Конго (Société Nationale des Pétroles de Congo - SNPC). На данном этапе я воздерживаюсь от оценки сотрудничества с Азербайджаном, поскольку мы находимся на начальном этапе налаживания партнерства", - сказал он.

По словам Гакоссо, намерение Конго состоит в том, чтобы инициировать это сотрудничество посредством прочного партнерства между соответствующими национальными нефтяными компаниями, SNPC и SOCAR.

"В ходе продуктивной встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым мы провели дружеский обмен мнениями. Как политики, мы согласились, что такие усилия должны быть подкреплены прочными дипломатическими отношениями", - добавил глава МИД.

Отметим, что ранее президент SOCAR Ровшан Наджаф и личный представитель президента Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуаза Жоли обсудили возможности торговли нефтью и нефтепродуктами африканского государства.

На встрече 5 марта в Баку была представлена​​информация о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе и участию Азербайджана, деятельности SOCAR в различных странах, а также проектах, реализуемых в партнерстве с другими компаниями.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере по различным направлениям, включая торговлю нефтью и нефтепродуктами. Также состоялся обмен мнениями по развитию человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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