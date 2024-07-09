Еврокомиссия о совместной работе с Азербайджаном в улучшении связности между Европой и Азией

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан играет ключевую роль в качестве связующего узла между Европой и Азией.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

В этой связи он отметил, что Азербайджан является основным игроком в усилиях по региональной координации по Среднему коридору (Транскаспийский транспортный коридор).

По словам Янца, грузопоток по Транскаспийскому транспортному коридору утроился с момента его запуска в 2017 году и удвоился после начала войны в Украине.

"У данного маршрута есть потенциал для увеличения объемов наземной торговли между Европой и Азией, если ключевые вопросы, узкие места, нехватка мощностей и другие проблемы связности (включая вопросы, связанные с таможней, пересечением границ и документацией) будут адекватно решены в координации со всеми ключевыми задействованными партнерами. Именно на этом концентрируется Европейская комиссия в рамках Стратегии "Глобальные шлюзы" - на повышении операционной эффективности и экономической привлекательности Транскаспийского транспортного коридора на основе результатов финансируемого ЕС исследования по устойчивым транспортным связям между Европой и Центральной Азией от июня 2023 года", - сказал собеседник агентства.

Янц отметил, что эта работа продолжает проводиться в тесной консультации со всеми пятью странами Центральной Азии, а также другими соответствующими заинтересованными сторонами, руководствуясь инклюзивным подходом ЕС к региональной связности с целью поддержки также устойчивого экономического развития всех заинтересованных стран.

"Исследование устойчивых транспортных связей между Европой и Центральной Азией, финансируемое ЕС, выявило потребность в 33 действиях касательно инвестиций в твердую инфраструктуру по всему региону (например, модернизация существующих железных и автомобильных дорог, дополнительные сообщения, расширение автопарка, расширение портовых мощностей, подвижной состав, логистические центры, складирование) и семи действиях по "мягкой связности" (например, упрощение процедур торговли, гармонизация тарифов, таможенные процедуры, пограничный контроль, функциональная совместимость, либерализация рынка). Все это конкретные реализуемые действия, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности, экономической привлекательности и операционной эффективности Транскаспийской транспортной сети и предлагают всем пяти странам Центральной Азии возможности максимизировать свое устойчивое экономическое развитие путем лучшего взаимодействия друг с другом и с Европой", - заявил представитель Еврокомиссии.

Он заявил, что предполагаемая сумма инвестиций, необходимых только для "жесткой" инфраструктуры Среднего коридора, составляет около 18,5 миллиарда евро.

"Поэтому, следуя духу Team Europe (Инициатива Team Europe по воде, энергии и изменению климата в Центральной Азии создана для развития взаимодополняемости с текущими проектами и ускорения перехода от синего к зеленому), ЕС вовлекает европейские финансовые институты, а также другие международные финансовые институты, частный сектор и страны-единомышленники в координацию усилий различных потенциальных инвесторов. В январе 2024 года на Форуме инвесторов инициативы "Глобальный шлюз" по транспортному сообщению ЕС и Центральной Азии Еврокомиссия объявила о выделении 10 миллиардов евро на поддержку и инвестиции в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии. Недавно была запущена специальная координационная платформа Транскаспийского транспортного коридора, в которой также участвует правительство Азербайджана", - сказал Янц.

Стоит отметить, что с начала 2025 года ЕС будет финансировать Центральноазиатскую транспортную программу, которая в настоящее время находится в стадии подготовки, для продвижения нормативных и законодательных реформ, оказания помощи в улучшении аспектов "мягкой" связности в коридоре и поддержки ускорения инвестирования в транспортную инфраструктуру. Это будет дополнено Программой процветания Центральной Азии, которая, среди других элементов, будет способствовать упрощению процедур торговли и цифровизации вдоль коридора.

Представитель Еврокомиссии отметил, что ЕС уже расширил свои Трансъевропейские транспортные сети (TEN-T) на соседние страны на Западных Балканах, в регионе Восточного партнерства (включая Южный Кавказ) и в Турции.

"Хотя в настоящее время нет планов по расширению сети TEN-T за пределы этих регионов, Европейский Союз стремится содействовать устойчивому сообщению с Центральной Азией в свете своей политики транспортной инфраструктуры (TEN-T) и обеспечивать устойчивые связи между расширенной TEN-T и Центральной Азией. По этой причине Европейская комиссия организовала в апреле 2024 года в Брюсселе семинар экспертного уровня по связности TEN-T со странами Центральной Азии, чтобы поделиться опытом и ноу-хау для дальнейшего содействия развитию региональной сети связи между странами Центральной Азии. Азербайджан, конечно, играет ключевую роль в качестве связующего узла между Европой и Азией. Часть Транскаспийского транспортного коридора также проходит через Азербайджан, в частности, его порт Баку на берегу Каспийского моря, а также железнодорожный участок Баку-Тбилиси-Карс, который также является частью совместно согласованного расширения TEN-T. " он сказал.

Янц отметил, что Азербайджан является ключевым игроком в усилиях по региональной координации вдоль Среднего коридора, о чем ясно свидетельствует совместное предприятие, созданное между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Казахстаном в 2022 году.

"Подход ЕС предполагает создание региональной сети связей, охватывающей все пять стран Центральной Азии. В этом контексте регион Южного Кавказа также активно участвует в усилиях по региональной координации под руководством ЕС и с участием всех пяти стран Центральной Азии с целью развития сети связей, которая будет способствовать более широкому региональному взаимодействию. Помимо уже согласованного продления TEN-T в Азербайджане и связанных с ним текущих усилий по его реализации, финансируемое ЕС исследование устойчивых транспортных связей между Европой и Центральной Азией, проведенное в июне 2023 года, открыло новые возможности для сотрудничества между ЕС и всеми пятью странами Центральной Азии", - сказал он.

Что касается региона Центральной Азии, представитель заявил, что в исследовании были оценены все возможные варианты коридоров и предложены ключевые действия по расширению коридоров, основанные на тех же принципах TEN-T и строгих критериях устойчивости, с учетом экологической, социальной, экономической, финансовой/долговой устойчивости.

"Результаты этого исследования остаются основой текущей работы ЕС по повышению операционной эффективности и экономической привлекательности Транскаспийского транспортного коридора. Поэтому экологические и экономические факторы хорошо учитываются во всех последующих мероприятиях", - заключил он.

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