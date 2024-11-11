Для создания "зеленого" мира необходимо повысить уровень амбиций и принять меры, основанные на солидарности.

Об этом сказал президент СОР29 Мухтар Бабаев на церемонии открытия конференции в Баку, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"В своей борьбе мы должны помнить, что каждое действие имеет значение. Любая небольшая перемена, каждый спасенный градус, каждая спасенная жизнь - это наша победа. Мир смотрит на нас, надеется и ждет. Африка, Азия, Европа, Тихоокеанский регион, Северная Америка, Южная Америка, Карибский бассейн ждут, что мы проявим лидерские качества. У них нет времени на промедление, они не могут позволить себе цену отсрочек. Давайте повысим уровень амбиций и примем меры, основанные на солидарности, чтобы создать "зеленый" мир. Давайте приступим к работе", - сказал М.Бабаев.

Отметим, что COP29 официально стартовал сегодня в Баку. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 22 ноября, соберет мировых лидеров, политиков и экспертов по климату для обсуждения насущных вопросов изменения климата. На повестке дня - климатическое финансирование, цели по сокращению выбросов и глобальное сотрудничество. Ожидается, что результаты COP29 окажут значительное влияние на формирование будущей климатической стратегии планеты.