Для понимания климатической ситуации необходима карта, определяющая перспективы

Для осознания климатической ситуации необходима карта, которая определяет важные внутренние способности, навыки и перспективы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал соучредитель Inner Development Goals Эрик Фернхольм в ходе панельной дискуссии на тему "Использование внутреннего развития для поддержки перехода к регенеративным и расширяющим возможности городам".

"У нас нет кризиса устойчивости, у нас кризис поведения. Мы сами в ответе за то, где оказались, и это осознание неудобно. Это эмоциональный процесс: если мы не можем справиться с негативными эмоциями и удерживать их, мы не способны понять ситуацию. Мы защищаемся, оправдываемся и продолжаем жить по-прежнему", - сказал он.

По его словам, важно осознать, что наши вызовы созданы нашими действиями.

"Это жестокая истина, но она обнадеживает: понимая это, мы видим, где можно внести изменения. Когда каждый день исчезают виды животных, а у всех нас в организме обнаруживается микропластик, это не тот мир, которым можно гордиться. Никто не хочет такого, и это что-то говорит о нас, как о людях. Мы стремимся к осмысленной жизни и хотим вкладываться в лучшее будущее", - добавил он.

Фернхольм подчеркнул, что для этого необходима карта внутренних целей, которая показывает, какие способности нужны для эмоционального осознания проблемы.

"Нам важно мыслить системно, находить новые перспективы и действовать - как индивидуально, так и коллективно", - отметил соучредитель.