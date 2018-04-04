Важная новость для тех, кто собрался брать ипотеку
Азербайджанские страховые компании (СК) снизят страховые тарифы по ипотечным кредитам. Об этом сообщает в среду Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, договоренность об этом была достигнута в рамках встречи председателя АСА Мустафы Аббасбейли с руководством Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.
"В рамках следующих встреч будут обсуждены конкретные меры, которые будут предприняты в связи с данной договоренностью", - отмечено в сообщении.
В настоящее время в Азербайджане нет единых тарифов по страхованию ипотечных кредитов. Тарифы формируются страховыми компаниями в индивидуальном порядке и зависят от рисков.
Согласно данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана сборы СК по страхованию кредитов в целом по итогам первых двух месяцев 2018 года составили 1,9 тысячи манатов. Выплаты за отчетный период не производились.
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