В Азербайджане вырос объем ипотечного кредитования по гослинии

9 апреля 2018 16:08

В этом году азербайджанские банки выдали по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда ипотечные кредиты на 33,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 35,75 % превышает аналогичный показатель прошлого года, передает Day.Az.

За отчетный период Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получил из госбюджета 50 млн манатов, фондом выпущены облигации на 35 млн манатов. Это на 16,7% больше, чем в прошлом году. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az