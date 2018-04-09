В Азербайджане вырос объем ипотечного кредитования по гослинии

В этом году азербайджанские банки выдали по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда ипотечные кредиты на 33,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 35,75 % превышает аналогичный показатель прошлого года, передает Day.Az.

За отчетный период Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получил из госбюджета 50 млн манатов, фондом выпущены облигации на 35 млн манатов. Это на 16,7% больше, чем в прошлом году.

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