Saxo Bank : Мировой валютный рынок застыл в неопределенности

Очередные угрозы торговой войны со стороны администрации президента США вновь не позволили валютному рынку в конце прошлой недели выйти из неопределенности. Об этом сказал во вторник Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди, передает Day.Az.

"В пятницу трейдеры снова поставили всё на паузу после очередного раунда торговых угроз со стороны администрации Трампа, в то время как валютные рынки в очередной раз не отреагировали на эту истерику. Пятничные данные отчета об уровне занятости в США не оказались хоть сколько-нибудь приятными для доллара: слабые ключевые данные о занятости в США на отметке +103 000 были шокирующими, но с учетом других данных, связанных с рабочими местами, оказавшихся хорошими, и абсурдно высоким показателем в 326 тысяч предыдущего месяца, мы должны иметь в виду, что изменение ситуации от месяца к месяцу является случайностью, а вот скользящая средняя - здоровым показателем", - отметил Харди.

Кроме того, Харди отметил, что согласно данным, доходы населения США выросли, как и ожидалось, так что в настоящее время сложно предложить новые выводы.

"В преддверии публикации отчета об уровне занятости в США пара EUR/USD сделала слабую попытку достичь нового многонедельного минимума, но отклонение цены вниз быстро среагировало на слабые данные по занятости и паре удалось закрыться практически без изменения уровня, который продолжается уже шесть недель подряд. Амбиции роста в паре USD/JPY также ослабли в связи с плохими данными отчета по занятости в США и свежим предложением государственных казначейских обязательств США, но распродажа пока остается приглушенной. Судя по всему, мы находимся в серьезной неопределенности и с нетерпением ждем развития событий. Поэтому нам кажется, что среда на этой неделе станет поворотным днем с точки зрения событийных рисков, так как будут опубликованы данные о индексе потребительских цен по США за март, от которых ожидается первое повышение базового уровня инфляции выше двух процентов впервые за 12 месяцев", - считает Харди.

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