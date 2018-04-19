Показатели экономического роста Азербайджана за последние 15 лет являются высокими даже по мировым меркам. Об этом сказал в четверг Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Эльшад Мамедов, передает Day.Az.

"За последние годы экономика Азербайджана выросла более чем в три раза. Конечно же, ключевую роль в достижении данных показателей сыграл энергетический сектор. Однако сегодня на первый план выходят вопросы, связанные с диверсификацией экономики и развитием ненефтяного сектора. Это один из приоритетов макроэкономической политики страны", - подчеркнул эксперт.

Благоприятная макроэкономическая ситуация, по словам эксперта, создает все необходимые предпосылки для увеличения расходной части государственного бюджета.

"Сегодня расходная часть госбюджета находится на уровне 25-30 процентов ВВП, но здесь имеется потенциал для роста, связанный с ростом цен на энергоносители и развитием ненефтяного сектора. Это говорит о том, что могут быть существенно увеличены государственные инвестиции. Полагаю, что целевым показателем может быть 40-45 процентов", - отметил Мамедов.

Говоря о ситуации с государственным долгом, эксперт отметил, что в Азербайджане имеются все возможности для его снижения.

"Руководство страны поставило задачу в ближайшие годы снизить государственный долг до еще более низкого уровня, что является целесообразным шагом. Сегодня он находится на уровне 20 процентов от ВВП. Полагаю, что данный процесс будет осуществляться методично, с тем, чтобы обеспечить стабильность макроэкономических показателей. Хотя у Азербайджана имеются значительные золотовалютные резервы", - подчеркнул Мамедов.

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