https://news.day.az/exclusive/1877163.html Nazirlər “Sabah” - “Barselona” oyununda - VİDEO Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris "Sabah" - "Barselona" oyununu izləyirlər. Day.Az xəbər verir ki, Kestutis Budris Bakıya səfəri çərçivəsində bu matça stadionda həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə baxır. (qol.az)
Nazirlər “Sabah” - “Barselona” oyununda - VİDEO
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris "Sabah" - "Barselona" oyununu izləyirlər.
Day.Az xəbər verir ki, Kestutis Budris Bakıya səfəri çərçivəsində bu matça stadionda həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə baxır. (qol.az)
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