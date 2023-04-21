Правильное питание для замедления старения

Если вы хотите медленнее стареть, то стоит перейти на ЗОЖ как можно раньше. Ешьте много овощей и фруктов, меньше красного мяса и простых углеводов, больше двигайтесь и развивайте ум. Старение - комплексный процесс, который затрагивает не только внешность. Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, некоторые продукты могут помочь замедлить старение.

Кресс-салат

Микрозелень можно добавлять в супы, каши, горячее и бутерброды - так блюда становятся не только красивее, но и полезнее

Кресс-салат можно вырастить в виде микрозелени. Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты эта зелень благотворно влияет на состояние кожи, глаз и волос, оказывает ранозаживляющее действие на желудок. Минералы йод, железо, магний, медь и сера, которые содержатся в кресс-салате, хорошо влияют на иммунитет и сон.

Гребешки

Гребешки - нежные морепродукты, которые нужно готовить осторожно

Эти морепродукты богаты селеном - минералом, который действует как антиоксидант, помогая защитить клетки от повреждений. Гребешки - отличный источник легкоусвояемого белка, который полезен при лечении кожных заболеваний и наращивании мышечной массы. Чтобы гребешки получились вкусными, нужно обжаривать их на сильном огне примерно по две минуты с каждой стороны.

Ананас

Для поклонников пиццы с ананасом появился аргумент - в ней есть важный антиэйдж-ингредиент

Ананас - отличный источник витамина С, который необходим для производства коллагена. Этот белок помогает поддерживать костную структуру и тонус кожи. Можно есть ананас как десерт, добавлять его в горячее, пиццу или сделать фруктовый салат.

Тыква

Тыкву особенно вкусно есть в виде крем-супа

Яркий оранжевый цвет тыквы говорит нам о том, что она богата бета-каротином, мощным антиоксидантом. В печени это вещество превращается в витамин А, который помогает предотвратить появление морщин и сохранить кожу молодой и увлажненной. Обязательно нужно есть продукты с витамином А, если у вас сухая и обезвоженная кожа. Тыква также богата витамином С, еще одним мощным антиоксидантом, который защищает коллаген от разрушения и укрепляет нашу иммунную систему.

Мед манука

Мед манука - дорогое удовольствие, но по вкусу выгодно отличается от других видов меда

Этот мед производится из нектара дерева манука. В нем много йода, калия, а также витаминов В, С, К и Е. В меде манука содержатся разнообразные ферменты, белки, также антиоксиданты и аминокислоты, а также метилглиоксаль. Это вещество является антиоксидантом, а еще у него мощные антимикробные и противогрибковые свойства.

Из-за своих увлажняющих свойств этот тип меда часто используется во многих линиях по уходу за кожей против старения. А еще полезнее употреблять его внутрь.

Батат

Из батата можно делать пюре, как из обычной картошки

Батат, как и тыква, содержит антиоксидант бета-каротин, который помогает бороться со старением. Витамин А, в который он трансформируется, помогает бороться с морщинами на лице и улучшает эластичность кожи . Готовьте запеченный сладкий картофель в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Хорошо сочетаются с ним салаты, чесночные заправки и говядина.

Зеленый чай

Стоит выбирать качественный листовой зеленый чай. Чай из пакетиков обычно готовится из остатков и не самого лучшего сырья

Зеленый чай содержит множество антиоксидантов и других фитохимических веществ, которые могут уменьшить воспаление в организме. Соединения, обнаруженные в зеленом чае, могут бороться со свободными радикалами, которые вызывают повреждение клеток. Можно пить как обычный зеленый чай, так и матчу - в последней еще больше пользы.