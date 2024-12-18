Названа опасность супов для здоровья

Наваристые, острые и жирные мясные бульоны и супы на их основе с избытком соли могут быть опасны для людей с подагрой или мочекаменной болезнью, а также для сердечников, рассказала "Газете.Ru" врач-диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова, передает Day.Az.

"Крепкие мясные бульоны могут быть опасны для людей с подагрой или мочекаменной болезнью, так как содержат пурины, которые способствуют отложению солей в суставах. Также супы на жирных и острых бульонах с избытком соли могут негативно сказаться на здоровье сердца и почек", -- рассказала врач.

По ее словам, супы хороши как часть рациона, но не заменяют все приемы пищи. Для полноценного питания организму нужны твердые продукты, которые поддерживают нормальную работу желудка и кишечника.

"Польза супов особенно заметна при их приготовлении на легком мясном или овощном бульоне. Овощные супы и супы на "втором" бульоне содержат меньше жирных кислот и азотистых соединений, которые могут перегружать пищеварение. Диетические супы, такие как овощные или супы из сельдерея, способствуют снижению веса. Например, сельдерей обладает отрицательной калорийностью, то есть организм тратит на его переработку больше энергии, чем получает. Он также богат витаминами групп B и E, что полезно для обмена веществ", -- объяснила доктор.