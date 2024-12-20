Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как выбрать вкусные мандарины. Определенные способы сделать это она назвала в беседе с "Москвой 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Когда вы выбираете мандарин, нужно обратить внимание на то, чтобы кожура достаточно плотно прилегала к самому плоду. Если она отходит либо есть какие-то пустоты, то это признак порчи мандарина", - предупредила Панова.

Специалистка также отметила, что невкусными будут подмороженные мандарины. По словам нутрициолога, распознать их можно по нехарактерной для этого фрукта твердости, а также по тусклой и матовой кожуре.

В материале также отмечается, что зеленые веточки на мандаринах нельзя назвать гарантией их свежести, так как листья могут сохранять цвет очень долго.