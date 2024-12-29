Названы несочетаемые продукты

Некоторые люди неосознанно сочетают в рамках одного приема пищи такие продукты, которые ни в коем случае нельзя есть вместе. Об этом рассказала гастроэнтеролог Светлана Ермакова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам медика, среди прочего, сыр и колбаса очень плохо вместе "уживаются" в желудке, поскольку для их переработки необходима разная концентрация перерабатывающих ферментов.

Доктор также призвала отказаться от популярного при приготовлении салатов сочетания огурцов и помидоров, которое провоцирует обильное газообразование.

При этом врач настаивает, что картошка и мясо также довольно плохо усваиваются вместе. Все дело в том, как объясняет гастроэнтеролог, что содержащийся в овоще крахмал снижает выработку желудочного сока, а мясные продукты сами по себе довольно тяжело перевариваются.

- С возрастом микрофлора кишечника становится обедненной, и чтобы этого избежать, важно иметь разнообразный рацион, включающий много свежих ингредиентов. И стараться не смешивать несочетаемое, - передает слова Ермаковой "Комсомольская правда".