Врач рассказал об опасностях морской рыбы

Главная опасность морской рыбы - нематоды семейства анизакид, которые могут вызвать воспаление в кишечнике.

Как передает Day.Az, об этом рассказал "Газете.Ru" ветврач, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Владимир Воронин.

"Личинки этих нематод находятся в свернутом виде, в форме плоской спирали. Если внимательно рассмотреть, например, печень или кишечник морской рыбы, можно увидеть эти спиральные образования, которые являются свернутыми личинками. В своем неактивном состоянии они ждут, когда их вместе с рыбой съест морское млекопитающее или птица. В кишечнике личинки становятся половозрелыми и начинают выделять яйца. Рыба выступает в качестве промежуточного хозяина в этом процессе", - рассказал ветврач.

При попадании в организм из неактивного состояния они переходят в активное и начинают вбуравливаться в стенку кишечника. Этот процесс вызывает у людей болевые ощущения и симптомы пищевого отравления.

"На самом деле, это не смертельное заболевание, так как личинки нематод быстро погибают в кишечнике. Однако они могут вызвать бурную воспалительную реакцию, которая может быть довольно сильной, и именно она может нанести серьезный удар по здоровью. Через неделю после гибели червей все симптомы исчезнут. Но проблема тут заключается в диагностике, как и при многих других гельминтозах, симптомы крайне расплывчаты и часто их списывают на обычное отравление", - рассказал Воронин.

Однако, по словам специалиста, если покупать морскую рыбу в магазине, то она не представляет опасности.

"Во-первых, вся рыба проходит проверку уже на рыболовном судне, потом ее проверяют еще раз. Во-вторых, вся морская рыба, которую мы видим на прилавках, замороженная. Анизакиды не выдерживают долгой заморозки и погибают. В России под угрозой находятся только жители приморских городов, Дальнего Востока или например, Мурманска. Там люди могут сами поймать рыбу и употребить ее в слабосоленом виде в пищу", - заключил Воронин.