Чем полезно употребление кофе по утрам?

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что употреблять кофе лучше только по утрам, поскольку такой график имеет ряд преимуществ для здоровья.

Как передает Day.Az, их он назвал в ходе беседы с изданием El Español.

Как отметил Рохас, согласно исследованиям ученых, употребление кофе только по утрам снижает риск преждевременной смерти и развития заболеваний сердца. Если пить данный напиток днем, польза от него исчезнет полностью. Причиной тому является изменение циркадных ритмов и нарушение уровня гормонов бодрствования и отдыха.

Диетолог Луис Самора добавила, что кофе должен быть натуральным и без различных вредных добавок.

Так, при использовании технологии торрефакто, то есть обжарке зерен в сахаре, образуются соединения, которые являются токсичными для организма человека.