Диетолог рассказал о пользе бобовых для здоровья

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, насколько полезны бобовые культуры в питании.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", бобы содержат достаточное количество белка, помимо обширного выделения метана и разнообразных других газов. Они компенсируют нехватку белка, если они не поступают в организм с другой пищей.

"Проблема в том, что соотношение аминокислот внутри бобовых не совсем полноценное, соответственно, эти культуры должны быть в дополнение к рациону - тем же крупам", - объяснил Пристанский.

От бобовых, по словам специалиста, стоит отказаться людям, имеющим проблемы с ЖКТ. Они могут вызывать обострения и газообразование.