Названы наиболее полезные крупы

Полба и булгур входят в список наиболее полезных круп. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина совместно с сервисом доставки из магазинов и ресторанов "Купер", передает Day.Az.

"Полба и булгур содержат больше белка и клетчатки, чем обычная пшеница. У них низкий гликемический индекс - сахар в крови повышается медленно. Это важно для людей с диабетом и метаболическим синдромом", - пояснила врач.

Чуракина также рекомендовала обратить внимание на киноа и амарант.

"Они содержат все незаменимые аминокислоты и являются отличным вариантом для людей с непереносимостью глютена", - рассказала эндокринолог.

При этом врач посоветовала не забывать о более привычных крупах: гречке, овсянке, перловке и коричневом рисе.

Чуракина пояснила, что разные крупы имеют свой уникальный нутритивный состав, но в целом они являются источником сложных углеводов, которые дают длительное чувство сытости и энергию. По словам диетолога, в крупах содержатся растительные белки, необходимые для обменных процессов и строительства новых клеток.

"Эти продукты являются и источником клетчатки, которая улучшает пищеварение, и витаминов группы В, способствующих нормальной работе нервной системы", - пояснила врач.

Чуракина также отметила, что в крупах содержатся и важные минералы: например, фосфор полезен для костей и зубов, магний - для здоровья сердца, цинк - для работы иммунитета.

Врач рассказала, что крупы можно употреблять в любой прием пищи. Однако Чуракина заявила, что на ужин их лучше ограничить до 60-80 граммов в готовом виде, особенно если у человека диагностированы метаболические нарушения.

Эндокринолог не рекомендовала часто включать в меню манную кашу, белый рис и каши быстрого приготовления, так как они резко повышают уровень сахара в крови.

Для организации сбалансированного питания врач посоветовала использовать метод гарвардской тарелки.

"Для каждого приема пищи тарелка 22-23 см мысленно делится на четыре части. Половину должны занимать овощи, фрукты или ягоды. Четверть - растительный белок (горох, нут, чечевица) или животные белки (нежирные сорта мяса или птицы). Еще четверть - сложные углеводы (крупы или макароны)", - объяснила Чуракина.

Аналитики "Купера" рассказали, что россияне по-прежнему предпочитают традиционные крупы. На первом месте в рейтинге оказался белый рис (44% заказов), на втором - гречневая крупа (33%), а на третьем - пшеничная крупа (9%). Булгур выбирают только 4% покупателей. В список также вошли: перловка, ячневая крупа, кускус, кукурузная крупа и бурый рис.