https://news.day.az/gurmaniya/1770173.html Диетолог назвала самые аллергенные продукты Бананы, молоко, рыба и морепродукты, яйца, соя, орехи являются самыми аллергенными продуктами, заявила врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина. Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" врач отметила, что в некоторых странах также включают кунжут, горчицу и сельдерей, но перечислять можно бесконечно.
Диетолог назвала самые аллергенные продукты
Бананы, молоко, рыба и морепродукты, яйца, соя, орехи являются самыми аллергенными продуктами, заявила врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина.
Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" врач отметила, что в некоторых странах также включают кунжут, горчицу и сельдерей, но перечислять можно бесконечно. По словам Соломатиной, истинная аллергия зависит от иммунной системы и выработки антител. Кроме того, реакция организма во многом зависит от генетики.
При этом врач добавила, что исключать все продукты из своей жизни из-за боязни аллергии нельзя, так как всё, что есть в организме, это законная эволюция и человеческая природа, даже внутренние бактерии.
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