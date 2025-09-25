Названа вредящая здоровью ошибка во время завтрака

Жирная пища на завтрак может вызвать изжогу и тошноту, предупредила врач-эндокринолог Мария Калошина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам врача, завтрак должен быть достаточно плотным и питательным, чтобы чувство голода не появилось до обеда, также он вкусным, чтобы зарядить бодростью и хорошим настроением. Калошина отметила, что жирная пища отвечает этим требованиям, тем не менее это не лучший выбор для первого приема пищи.

"Избыток жирной пищи может вызвать прежде всего дискомфорт: изжогу, тошноту, чувство тяжести в правом боку", - объяснила эндокринолог. Кроме того, по ее словам, такие продукты, как сливочное масло, сало, свинина и баранина, могут стать причиной набора лишнего веса, а также повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако Калошина отметила, что полностью исключать жирные продукты тоже неправильно, так как в них содержатся ценные для организма витамины и минералы. Вместо этого она посоветовала сбалансировать их с помощью других продуктов. Например, в кашу можно добавить ложку сливочного масла, а к салату - запеченную буженину.