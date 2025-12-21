Назван вид консервов, снижающий риск болезней сердца

Употребление консервированных помидоров снижает риск развития болезней сердца и рака, а также помогает восстанавливать мышцы и снижать уровень маркеров воспаления в крови. Об этом диетологи Никола Ладлэм-Рейн и Эмма Шафкат (Национальная служба здравоохранения Великобритании) рассказали в беседе с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ладлэм-Рейн отметила, что лидером по содержанию ценных веществ выступают консервированные помидоры. Они богаты ликопином - мощным антиоксидантом, который снижает риск рака простаты, легких и желудка. Также это соединение снижает уровень воспаления в организме, защищая сердце и сосуды. По словам диетолога, в консервированных помидорах содержание ликопина выше, чем в свежих.

"Также было доказано, что ликопин способствует восстановлению после тренировок. Это показало исследование, проведенное в Греции. В рамках эксперимента томатный сок быстрее восстанавливал мышечную ткань и снижал уровень маркеров воспаления в крови по сравнению с энергетиком", - добавила Ладлэм-Рейн.

Также эксперты посоветовали включить в рацион консервированные фрукты - персики, ананасы или другие. Хотя витамина С в них меньше, чем в свежих, такие продукты богаты витаминами A и E.

Дополнительно доктор Шафкат посоветовала обратить внимание на консервы из скумбрии и сардинами.

"Консервированная рыба может стать отличным источником кальция и жирных кислот, особенно для тех, кто не употребляет много молочных продуктов, - объяснила эксперт.

Еще один полезный вариант - консервы с бобовыми: нутом, фасолью, горохом или чечевицей. Эти продукты богаты белком, железом и витаминами и легко сочетаются с другими блюдами, отметила диетолог.