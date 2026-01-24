Гастроэнтеролог назвал безопасную норму эскимо для взрослых и детей

Эскимо может оставаться частью рациона без вреда для здоровья - при разумном подходе к выбору и количеству.

О том, каким должно быть лакомство, чтобы приносить удовольствие, а не проблемы, рассказал "Известиям" врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

"Классическое эскимо - это около 120-170 ккал на порцию, 8-12 г жира, из них примерно 6-7 г насыщенных, и 9-15 г сахара. В пересчете на рекомендации по питанию это значит, что одна палочка легко покрывает до трети дневного лимита насыщенных жиров и приличную долю "разрешенных" сладостей. Поэтому идеальное эскимо - это не "нулевая калорийность", а честный размер: один стандартный брикет один раз в день или реже, а не три подряд "потому что маленькие", - пояснил специалист.

Белоусов обращает внимание, что время и способ употребления мороженого также имеют значение. Эскимо лучше есть после основного приема пищи, а не на голодный желудок, чтобы избежать резкого скачка уровня сахара в крови. Медленное, осознанное употребление помогает сохранить ощущение удовольствия и снижает риск переедания. Для детей, по его словам, важно не превращать мороженое в постоянную награду, иначе сладкое может стать способом эмоционального утешения.

Отдельным группам людей, подчеркивает гастроэнтеролог, стоит относиться к эскимо особенно осторожно. При непереносимости лактозы и аллергии на белок коровьего молока классический пломбир может вызывать неприятные симптомы. Существуют безлактозные и растительные аналоги, однако и в них необходимо обращать внимание на содержание сахара и жиров. Людям с диабетом мороженое допустимо лишь при строгом учете углеводов и размера порции, а пациентам с нарушениями липидного обмена и сердечно-сосудистыми заболеваниями важно ограничивать частоту употребления и выбирать продукты с пониженным содержанием насыщенных жиров.

"Мороженое на палочке не обязано быть либо "строгим табу", либо "ем, пока не наемся". В мире, где сладостей вокруг и так много, одна продуманная порция хорошего эскимо - с понятным составом, адекватным размером и в правильный момент - может остаться тем, чем оно и было придумано: маленьким удовольствием, а не большой проблемой для здоровья", - подчеркнул эксперт.