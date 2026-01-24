Нутрициолог рассказала о влиянии употребления специй на организм зимой

Употребление специй в холодное время года помогает согреться и поддержать иммунитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт компании Biogena Ирина Попкова.

"Кроме того, их эфирные масла и фитонциды работают как природные антисептики и иммуномодуляторы", - рассказала она изданию "Газета.Ru".

По словам Попковой, одной из самых полезных зимних специй является корица, так как она способствует улучшению кровообращения, помогает контролировать уровень сахара в крови и обладает выраженным противовоспалительным эффектом.

Эксперт добавила, что бадьян, или звездчатый анис, помогает смягчать кашель, а также оказывает согревающее действие и улучшает пищеварение. Кроме того, гвоздика помогает согреться зимой и поддерживать организм в тонусе, подчеркнула Попкова.

Еще одной полезной пряностью нутрициолог назвала душистый перец в виде горошка. Уточняется, что он оказывает стимулирующий эффект на пищеварение и также согревает организм.