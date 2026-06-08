Ученые рассчитали точное время для ужина

Для здоровья сердца и мозга важно не только то, что мы едим, но и когда это делаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, к такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета (США).

Ученые рекомендовали ужинать между 17:00 и 19:00 либо заканчивать прием пищи как минимум за 3 часа до сна. По их данным, при питании в таком режиме улучшаются показатели артериального давления, частоты сердечных сокращений и уровня сахара в крови.

Чем вреден поздний ужин

В исследовании, о котором рассказало издание Daily Mail, приняли участие 39 взрослых с избыточным весом и признаками кардиометаболических нарушений. Одна группа прекращала есть минимум за 3 часа до сна и соблюдала ночное голодание продолжительностью 13-16 часов. Другая придерживалась привычного режима, не опираясь ни на какие временные рамки.

Через семь недель у участников из первой группы зафиксировали снижение частоты сердечных сокращений ночью, улучшение контроля уровня глюкозы и снижение уровня гормона стресса кортизола.

"Для получения физиологических преимуществ важно не только количество и состав пищи, но и время ее приема относительно сна", - подтвердила автор исследования, специалист по медицине сна Филлис Зи.

Как время ужина связано с качеством памяти

Что еще интересно, поздние приемы пищи могли нарушать циркадные ритмы и ухудшать качество сна, а полноценный сон необходим мозгу для удаления продуктов обмена веществ, включая белки, которые связывают с развитием болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Кроме того, стабильный уровень сахара в крови помогает защищать сосуды головного мозга от повреждений, способных со временем привести к ухудшению памяти, снижению когнитивных функций и повышению риска инсульта.

Можно ли не ужинать вовсе

Отказ от ужина не всегда вреден для здоровья, объяснила ранее доцент ДВФУ Екатерина Ким. Допустим, если человек полноценно питается в течение дня, не пропускает завтрак и обед и попросту не испытывает голода вечером, то пропуск последнего приема пищи никак не скажется на его самочувствии.

Зато с тем, что регулярное переедание перед сном - опасно, эксперт согласилась.