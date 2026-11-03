В чем польза винограда для сердца

В отличие от многих суперфудов, полезные свойства винограда подтверждены десятками серьёзных исследований. Специалисты называют его не просто вкусным лакомством, а полноценным профилактическим продуктом. В чём его сила?



Диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" заявила, что у винограда огромная доказательная база, связанная с содержанием мощного антиоксиданта - ресвератрола, передает Day.Az.

"Если смотреть на множественные исследования среди всех фруктов, виноград обладает одной из самых больших доказательных баз - наравне с яблоками. Он полезен для сердца прежде всего и для профилактики сахарного диабета", - сказала она.

По словам эксперта, виноград прочно входит в здоровое питание и имеет защитные профилактические эффекты.

"Включайте виноград в рацион как часть сбалансированного питания - особенно если хотите поддержать сердечно-сосудистую систему и снизить риски метаболических нарушений. Однако все должно быть в меру", - посоветовала Павлюк.