Надо ли налегать на гречку и цитрусовые, чтобы вены были в порядке - ответ диетолога

Гречку, апельсины и ягоды советуют есть при варикозе. Дело в флавоноидах, которые встречаются даже в лекарствах для укрепления вен. Способны ли обычные продукты дать аналогичный эффект?

Как передает Day.Az, врач-эндокринолог, диетолог Вероника Савенко сообщила Едим Дома, что продукты, богатые флавоноидами, не смогут заменить заменить специальные препараты, даже если есть их каждый день. Все потому, что количество флавоноидов в гречке, цитрусовых и ягодах и лекарствах несопоставимо.

"Употребление продуктов с флавоноидами и прием стандартизированных лекарственных препаратов - не одно и то же. В гречке, ягодах или апельсинах содержание этих веществ значительно отличается от лекарственных доз. Поэтому утверждать, что гречка лечит варикоз, было бы неправильно", - подчеркнула диетолог.

Однако отказываться от гречки, ягод и цитрусовых не нужно. Они помогают сделать рацион разнообразнее и обеспечивают организм другими полезными питательными веществами.