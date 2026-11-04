У миндаля нашли свойство, полезное для сердца и сосудов

Регулярное употребление миндаля может помогать снижать уровень "плохого" холестерина, уменьшать воспаление и контролировать массу тела. К такому выводу пришли исследователи из Университета Касима в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали восемь систематических обзоров с метаанализами рандомизированных исследований, в которых изучали влияние миндаля на здоровье взрослых. Регулярное включение ореха в рацион коррелировало со снижением уровней общего холестерина и липопротеинов низкой плотности - так называемого "плохого" холестерина, избыток которого повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Влияние на массу тела было заметнее в исследованиях, где участники съедали не менее 50 граммов миндаля в день на протяжении как минимум 12 недель. У них снижались масса тела, окружность талии и количество жировой ткани. Кроме того, участники сообщали о меньшем чувстве голода", - отметили ученые.

Исследователи также обнаружили улучшения некоторых показателей воспаления и окислительного стресса - процесса, при котором избыток активных молекул может повреждать клетки. В частности, у любитедей миндаля снижался уровень С-реактивного белка, который используют для оценки воспаления в организме.

Предыдущие исследования показали, что миндаль содержит фитостеролы, в частности β-ситостерол. Они могут конкурировать с холестерином за всасывание в кишечнике. Ненасыщенные жирные кислоты в составе орехов также помогают улучшать липидный профиль.

Авторы считают, что миндаль может быть полезной частью рациона для поддержания здоровья сердца и обмена веществ. Однако результаты не означают, что орехи сами по себе предотвращают болезни или гарантируют снижение веса: эффект зависит от общего питания и образа жизни.