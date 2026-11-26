В описанном в медицинской литературе случае у пациента после употребления порции мускатного ореха развился тяжелый психотический эпизод с дезорганизованной речью и двигательными нарушениями. И это очень похоже на то, что случилось с туристкой, отметила врач.

Также могут возникать тахикардия выше 140 ударов в минуту, ступор, непроизвольные сокращения мышц.

"При этом надо понимать, что мускатный орех в виде продающихся у нас в пакетиках специй - это тот же самый потенциально токсичный продукт. Поэтому использовать его надо лишь в небольших количествах: добавлять на кончике ножа в соус, кашу, выпечку, тогда риска не будет", - предупредила Залетова.

Особенно уязвимы люди, принимающие антидепрессанты: есть теоретические основания полагать, что сочетание больших доз мускатного ореха с этими препаратами может усилить токсичность, отметила эксперт.

С другими орехами тоже надо быть аккуратнее и употреблять не больше горсти в день. Потому что, например, миндаль содержит в кожуре синильную кислоту, которая способна в больших количествах вызывать отравление. Кешью, в свою очередь, может приводить к раздражению слизистой желудка, если орехи недостаточно очищены от оболочки.

"Кроме того, не надо забывать, что на орехи бывает аллергия. При этом симптомы обычно возникают довольно быстро, в течение нескольких минут после еды. Они могут включать крапивницу, зуд или покалывание во рту, отек губ, лица или языка, боль в животе, тошноту, рвоту, заложенность носа, кашель или затрудненное дыхание", - отметила Залетова.

Самое грозное осложнение - это анафилаксия, то есть системная реакция, при которой падает давление, нарушается дыхание и без немедленной медицинской помощи человек может погибнуть, отметила Залетова.



