Запеченная целиком курица вполне может стать главным блюдом новогоднего стола. Птица с аппетитной золотистой корочкой, под которой останется сочное мясо, понравится всем. Но чем ее смазать перед приготовлением - растительным маслом, сливочным или майонезом?

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, кулинарный редактор Дэниел Гритцер из издания Serious Eats проверил, какой продукт лучше справляется с этой задачей.

Что показал эксперимент

Для испытания Гритцер использовал четыре половинки грудки индейки без костей, но с кожей. Сначала он посолил их и оставил в холодильнике на 24 часа, чтобы поверхность подсохла, а потом приступил к делу.

Кулинар отправил в духовку, разогретую до 220°C, курицу:

обычную, на которую ничего не наносил;

смазанную растительным маслом;

смазанную несоленым сливочным маслом;

смазанную майонезом.

Какой же был результат? Птица со сливочным, растительным маслом и майонезом получилась одинаково румяной, блестящей и хрустящей. "Чистый" образец остался бледным, так еще и получился жестковатым.

Чем смазывать курицу перед запеканием

Чем смазывать Что получится Какие специи добавить Растительное масло Ровная, хрустящая корочка без выраженного дополнительного привкуса Копченая паприка, сушеный чеснок, кориандр, черный перец. Сливочное масло Румяная корочка с нежным сливочным ароматом Тимьян, розмарин, чеснок, белый перец, немного мускатного ореха. Майонез Равномерно покрывает кожу и хорошо удерживается на ней, дает чуть более насыщенный оттенок корочки Сладкая паприка, сушеный чеснок, горчичный порошок, немного сушеного тимьяна

Какое бы покрытие вы ни выбрали, наносите его тонким слоем.