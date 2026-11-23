https://news.day.az/gurmaniya/1875233.html Масло или майонез: чем смазать курицу, чтобы получилась хрустящая корочка Запеченная целиком курица вполне может стать главным блюдом новогоднего стола. Птица с аппетитной золотистой корочкой, под которой останется сочное мясо, понравится всем. Но чем ее смазать перед приготовлением - растительным маслом, сливочным или майонезом?
Масло или майонез: чем смазать курицу, чтобы получилась хрустящая корочка
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре