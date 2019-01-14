Легендарный Harley-Davidson стал детищем Panasonic

Первый электробайк от Harley-Davidson был представлен в США, и уже открыт предзаказ на LiveWire, такое название получил необычный мотоцикл, а продажи начнутся в августе этого года. Впрочем правильнее сказать, что Harley больше детище Panasonic, именно они разработали для мотоцикла приложение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новый Harley стал первым мотоциклом, который работает в режиме постоянного подключения к сети.

В новом Harley-Davidson вместо двух цилиндров размером с бачок для мусора каждый - электромотор и батарейки. Также имеется USB-разъем, чтобы заряжать смартфон, потому что смартфон теперь понадобится. На смартфоне будет специальное приложение Harley-Davidson, в котором можно будет узнать сколько осталось заряда в батарейке Harley-Davidson, если заряда мало - он предупредит и откроет карту, на которой можно будет найти ближайшее место, где вы можете зарядить батарейку. Это же приложение сообщит, если появится обновление программного обеспечения для мотоцикла. И если кто-то вдруг захочет украсть электрический Harley-Davidson, приложение опять же сообщит об этом владельцу.

Многие фанаты Harley возмущаются, что производитель даже не попытался изобразить фирменный звук выхлопа, впрочем часть фанатов переживает и о том, сколько байк может проехать на одной зарядке. Производители обещают около 170 км, а стоить он будет $30 000.

И еще одна мотоновинка, шлем с дополненной реальностью. Представили его производители электроники NS West и популярный японский создатель шлемов компания Shoei. Предполагается, что он поможет мотоциклисту, выводя на небольшой дисплей разную информацию от навигационных подсказок и разных показателей вроде скорости и запаса топлива, до, например, входящих сообщений со смартфона. Пока это прототип и информации выводится совсем немного, однако главная проблема не в этом.

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