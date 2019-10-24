Британская телерадиовещательная компания BBC объявила о запуске новостного сайта внутри даркнета - "теневого" сегмента интернета, в котором истинные IP-адреса ресурсов маскируются, а пользователи сохраняют инкогнито. "Зеркало" новостной службы в анонимной сети Tor было открыто с той целью, чтобы "помешать попыткам цензуры", объяснили в организации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Такие страны, как Китай, Иран и Вьетнам, - среди тех, которые пытались ограничить доступ к сайту и передачам BBC News", - сказали представители компании. Читатели из государств, где новостная служба BBC заблокирована властями, могут открыть её копию по адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion, воспользовавшись браузером Tor. Зайти на неё из "обычного" просмотрщика вроде Chrome или Firefox не получится.

В даркнете располагается "зеркало" международной версии сайта BBC на арабском, фарси, русском и других языках. Однако контент, предназначенный только для Великобритании (например, плеер BBC iPlayer), там недоступен из-за прав на трансляцию.

Tor (сокр. от The Onion Router) - это сеть, в которой зашифрованный трафик проходит сквозь цепочку промежуточных прокси-серверов по всему миру. "Теневой" интернет востребован у политических активистов, правозащитников, бизнесменов, стремящихся обезопасить коммерческую тайну и других пользователей, которые по тем или иным причинам хотят остаться незамеченными в Сети. Кроме того, в дарквебе размещаются ресурсы, торгующие наркотиками, оружием и детской порнографией.

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