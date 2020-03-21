Раскрыты 3 новых смартфона Samsung

После анонса флагманов Galaxy S20 компания Samsung опубликовала исходный код ядра всех версий, с процессорами Exynos и Snapdragon. Энтузиасты изучили прошивки и нашли в них упоминание о трех новых смартфонах производителя.

Это устройства, которые проходят с кодовыми именами Canvas, Winner 2 и Zodiac, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget

Под первым названием, скорее всего, скрывается будущий флагман Galaxy Note 20, а под вторым - новый складной смартфон Galaxy Fold 2. Все дело в том, что Galaxy Fold в свое время имел кодовое имя Project Winner.

Оба этих смартфона получат топовые процессоры Snapdragon 865, о версиях с фирменными чипами Exynos информации нет.

А

вот какая модель скрывается под названием Zodiac - неизвестно, но он получит процессор Snapdragon 855. В отличие от двух других устройств, он "привязан" к китайскому региону. Не исключено, что это будет новая модель W-серии или модификация Z Flip для китайского рынка.

Если уже есть упоминания, то, вероятно, все три новинки дебютируют в этом году.