https://news.day.az/hitech/1216121.html В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сбой произошел в среду около 21:00 баку. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (84%), у 9% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру.
Downdetector также информирует о сбое в работе стримингового сервиса Netflix, однако, согласно заявлению ресурса, которое приводит агентство Reuters, неполадки уже исправлены.
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