Популярный производитель зарядных устройств отозвал свою продукцию

Компания Hyper отозвала две модели зарядных устройств HyperJuice мощностью 65 Вт и 100 Вт и аккумуляторную батарею мощностью 130 Вт из-за проблем с перегревом гаджетов. Информация об этом появилась на сайте Комиссии США по безопасности потребительских товаров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что сильный нагрев этих гаджетов, причина которого так и не установлена, представляет собой опасность для потребителя, так как может вызвать возгорание, а затем и взрыв зарядного устройства. В Hyper было зафиксировано минимум два случая, когда батарея перегрелась, а затем расплавилась, что привело к повреждению имущества пользователя. О травмах в результате инцидентов не сообщается.

"Покупатели должны немедленно прекратить использование аккумуляторных батарей HyperJuice и обратиться в компанию за возвратом денежных средств", - говорится на сайте Комиссии.