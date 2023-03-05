Журналисты рассекретили дизайн базового iPhone 15

Издание 9To5Mac опубликовало рендеры iPhone 15, созданные художником Яном Зелебо якобы по официальным CAD-чертежам Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Благодаря работе журналистов и художника выяснилось, что новинка, как и гласили слухи, получит динамическую область экрана Dynamic Island вместо устаревшего прямоугольно выреза. Как и в случае с iPhone 14 Pro, где дебютировало данное новшество, Dynamic Island в базовом iPhone 15 будет скрывать фронтальную камеру и блок сенсоров Face ID.

Кроме того, iPhone 15 получит 6,2-дюймовый экран, что немного больше 6,1-дюймовых матриц, которые базовые iPhone получали раньше. Разрешение экрана и частота обновления при этом, скорее всего, не изменятся.

Рендер также показал, что, как и модели Pro, базовый iPhone 15-й серии получит USB-Type С в качестве разъема для зарядки и подключения смартфона к ПК. Новый универсальный разъем придет на смену Lightning, стандарту, который уступает USB-С как по скорости зарядки, так и по скорости передачи данных.

Камер в базовых iPhone по-прежнему будет две: основной модуль и модуль с ультраширокоугольной линзой. Похоже, модуль для оптического увеличения изображения продолжит оставаться привилегией моделей Pro. Судя по рендерам, привилегией Pro станут и сенсорные кнопки управления громкостью и питанием, о которых ранее ходило много слухов.