Раскрыты первые подробности PlayStation 6

Sony уже около года разрабатывает PlayStation 6 и намерена сделать новое устройство самым мощным на рынке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на инсайдера RedGamin Tech.

По данным RedGamin Tech, Sony еще не определилась с точными характеристиками устройства, таким как объем оперативной памяти или частота процессора, однако известно, что компания намерена использовать в PlayStation 6 решения именно от AMD. В отличие от случая с разработкой PlayStation 5, Sony даже не пыталась вести переговоры на этот счет с Nvidia и другими чипмейкерами.

RedGamin Tech утверждает, что Sony готова вести разработку PlayStation 6 медленно, чтобы достичь выдающихся результатов. По словам инсайдера, в новом поколении компания намерена расширить применение таких технологий как трассировка лучей и путей. Вероятно, на этот вектор компанию направили консультации с разработчиками игр.

Вместе с тем RedGamin Tech поделился некоторой информацией о PlayStation 5 Pro. Он утверждает, что часть студий уже получили так называемые девкиты. C большой долей вероятности это значит, что релиз устройства уже не за горами. В Wccftech считают, что выход новинки случится до конца 2024 года.

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