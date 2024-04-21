Хакеры запустили новые ИИ чат-боты для кибермошенников и любовных аферистов

Хакерские сообщества начали создавать собственных интеллектуальных чат-ботов для поддержки кибермошенничества и кражи данных. Об этом сообщает издание The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным Европола (европейское отделение Интерпола), в преступной среде уже действуют как минимум несколько ИИ на основе больших языковых моделей. Две из них - WormGPT и FraudGPT - ориентированы на создание вредоносных программ, поиска уязвимостей в системах безопасности и выдачи рекомендаций по методам мошенничества и взлома электронных устройств.

Другой чат-бот Love-GPT используется для проворачивания любовных афер. С его помощью злоумышленники создавали поддельные профили в Tinder и других приложениях для знакомств, чтобы выманивать деньги и ценные данные у пользователей дейтинговых сервисов.

Европол, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США и Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустили руководства с описанием новых угроз и мер по защите от атак с использованием искусственного интеллекта.

В материалах сказано, что ИИ уже применяется для организации масштабных фишинговых кампаний, в ходе которых пользователям рассылают сообщения со ссылками на поддельные сайты. Фейковые страницы используются для кражи реквизитов их банковских карт и прочих персональных данных. Возможности искусственного интеллекта позволяют настраивать такие послания под индивидуальных пользователей, что повышает шансы хакеров на успех.

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