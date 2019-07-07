В погоне за стройностью и хорошим самочувствием люди часто идут на эксперименты с экзотическими средствами. В последнее время в Сети рекламируют пищевую соду как панацею от многих заболеваний и метод быстрого сброса веса. Разберемся, зачем люди пьют соду и как этот отражается на организме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, пищевая сода - гидрокарбонат натрия - обладает природными антисептическими и очищающими свойствами. Поэтому чаще всего раствор соды используют как средство от повышенной кислотности желудка, запоров, простуды, а также для того, чтобы избавиться от лишних килограммов и провести интоксикацию организма.

Сода для похудения

Сторонники этого метода уверяют, что половина чайной ложки соды, растворенная в стакане воды (это максимальная доза), которую надо выпить натощак за 20-30 минут до завтрака, помогает нормализовать вес и похудеть. Для большего эффекта нужно добавить лимонный сок. Сода понижает уровень кислотности, тем самым препятствуя всасыванию жиров, а лимонный сок ускоряет пищеварение. Также сода провоцирует быструю потерю лишней жидкости и солей, подавляет аппетит. Важно понимать, что напиток нельзя принимать дольше двух недель, а для того, чтобы выпить, лучше использовать соломинку - чтобы не повредить зубную эмаль. Повторный курс можно пройти через полгода.

Сода для ЖКТ

Сода легко выводится из организма и помогает нейтрализовать изжогу. Она также эффективна при расстройствах кислотно-щелочного баланса и нормализует стул. Сода бережно избавляет кишечник от шлаков и токсинов, нейтрализует желудочные боли.

Сода от простуды

Содовый раствор из половины чайной ложки порошка и 250 мл горячей воды или молока - полезное средство для профилактики простудных заболеваний. А если вы уже простудились, то можно смешать ту же порцию соды со столовой ложкой меда. Оба раствора нужно принимать утром и как минимум за 2 часа до еды. А продолжительность такого лечения не должна превышать пяти дней.

Сода для десен

Воспаленные десны и любые ранки полости рта заживают быстрее, если полоскать их содовым раствором.

Противопоказания

Разумеется, сода не является универсальным средством лечения. Кроме того, в некоторых случаях ее категорически нельзя принимать.

Прием соды внутрь противопоказан людям с гастритом и язвой, пониженной кислотностью желудка, заболеваниями почек. Поэтому прежде чем пить соду, нужно пройти медицинское обследование.

Кроме того, сода не рекомендуется при склонности к отекам, сахарном диабете, гипертонии, аритмии и повышенном уровне pH. Разумеется, подобные эксперименты нельзя проводить во время беременности и грудного вскармливания.

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