Какие заболевания чаще проявляются после 40

После 40 лет в организме любого человека происходят возрастные изменения. Они же становятся причиной многих "возрастных" болезней. Мы привыкли, что эти недуги появляются у людей старшего возраста, но с каждым годом недуги молодеют. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, что чаще всего диагностируют у мужчин и женщин после 40 лет.

Сердечно-сосудистые заболевания

После 40 лет сосуды сужаются, кровь начинает циркулировать медленнее, в связи с чем появляются проблемы в работе сердца. Из-за этого у людей в этом возрасте чаще наблюдается хроническая гипертония. Однако важно помнить, что у некоторых она может начаться значительно раньше, поэтому не стоит считать нормой давление 120/80 для всех людей. При измерении исходите из собственных показателей и ощущений.

Сахарный диабет

Малоподвижные люди после 40 лет рискуют ожирением. Неправильное питание и большой профицит калорий, в свою очередь, говорят о том, что у людей появляется диабет. Чаще всего после 40 диагностируют второй тип этого заболевания. Врачи бьют тревогу из-за того, что многие даже не подозревают о своем диагнозе, поэтому агитируют людей на сдачу анализов.

Алопеция

Выпадение волос чаще начинает проявляться у людей именно после 40. В этом случае важно его вовремя остановить. Из-за гормональных и других изменений волосы начинают редеть. С этим можно бороться и диагноз ставят не всем, но важно следить за состоянием своего организма.