Медики назвали болезни, осложняющие коронавирус

Китайские медики перечислили болезни, которые осложняют коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По мнению специалистов, наличие серьезных проблем с сердцем и сосудами увеличивает риск умереть от COVID-19 в четыре раза:

"Мы выяснили, что между нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и смертностью среди пациентов, страдавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), есть статистически значимая связь".

Медики также подчеркнули, что в Ухане у каждого пятого зараженного были обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой.