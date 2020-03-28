https://news.day.az/medicine/1216759.html Медики назвали болезни, осложняющие коронавирус
Медики назвали болезни, осложняющие коронавирус
Китайские медики перечислили болезни, которые осложняют коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По мнению специалистов, наличие серьезных проблем с сердцем и сосудами увеличивает риск умереть от COVID-19 в четыре раза:
"Мы выяснили, что между нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и смертностью среди пациентов, страдавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), есть статистически значимая связь".
Медики также подчеркнули, что в Ухане у каждого пятого зараженного были обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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