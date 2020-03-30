Вот так выглядят пораженные коронавирусом легкие

Шокирующие рентгеновские снимки 44-летнего пациента из Китая, умершего от коронавируса, показывают, что эта болезнь делает с человеческими легкими. Перед нами самое опасное осложнение вируса, переходящего в тяжелую пневмонию.

По ним хорошо видно, как именно вирус разрушает легочную ткань. По утверждениям медиков, повреждения похожи на те, что обнаруживались в легких жертв атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома.

Рентгеновские снимки и томограммы легких 44-летнего пациента, умершего от коронавируса, были представлены китайскими врачами. Они дают подробную картину того, как вирус разрушает легкие человека.

На снимках видны белые пятна в нижних отделах легких. Медики называют их "субплевральными уплотнениями по типу матового стекла". В этих областях воздушные пузырьки легких частично заполнены содержимым. Похожие поражения наблюдались также у пациентов с атипичной пневмонией и ближневосточным респираторным синдромом.

Умерший 44-летний мужчина из Китая жил в Ухани и работал на местном рынке морепродуктов, который, вероятно, стал источником нового вируса. Он был госпитализирован 25 декабря 2019 года после двух недель болезни. Врачи диагностировали у него пневмонию и острый респираторный дистресс синдром. Несмотря на лечение, он умер неделю спустя.

Субплевральные уплотнения видны в его легких очень отчетливо. На снимках видно, как легкие со временем, от снимка А до снимка F, все сильнее заполняются жидкостью. Компьютерная томограмма легких 54-летней женщины, подхватившей коронавирус во время поездки в Ухань, показывает схожую картину.

Это - снимки 54-летней женщины, у которой по возвращении из Ухани была диагностирована сильная вирусная пневмония. В ходе лечения врачи давали ей кислород и антибиотики.

Это - снимок легких 45-летней женщины из Сычуани, протестированной после возвращения из Японии и диагностированной как носительница вируса. На снимке видно некоторое количество аналогичных образований, но здесь они сосредоточены в верхней доле левого легкого.

Таким образом, утверждают медики, вирус опасен, прежде всего, разрушительным воздействием на легкие. Коварство вируса, прежде всего, заключается в долгом скрытом периоде заболевания, который длится 2 недели. Причем в этот период обнаружить вирус в организме заболевшего стандартными тестами, основанными на изучении слюны, слизи или мокроты, невозможно, - они эффективны лишь после того, как проявления болезни уже начались.

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