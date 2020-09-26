https://news.day.az/medicine/1274217.html Назван витамин, снижающий риск смерти от COVID

Назван витамин, снижающий риск смерти от COVID

Медицина, 26 сентября 2020 09:06 411
Назван витамин, снижающий риск смерти от COVID

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета заявили, что нормальный уровень витамина D у больных коронавирусом способен облегчить течение заболевания. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

Специалисты взяли образцы крови у 235 пациентов старше 40 лет в момент госпитализации. Они изучили содержание в крови 25-гидроксивитамина D, который является основным маркером уровня витамина. После этого ученые оценили состояние пациентов и соотнесли их с уровнем "витамина Солнца".

Выяснилось, что больные COVID-19 с нормальным уровнем витамина куда легче переносили заболевание.

Авторы посчитали, что у пациентов с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от коронавируса на 51,5% ниже, чем у пациентов с его дефицитом.

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