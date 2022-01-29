https://news.day.az/medicine/1430549.html Нехарактерные для заражения "омикроном" симптомы
Нехарактерные для заражения "омикроном" симптомы
"Омикрон" редко вызывает ряд характерных для коронавируса симптомов, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По его словам, затрудненное дыхание нехарактерно для тех, кто заразился "омикроном". Врач подчеркнул, что данный штамм практически не добирается до легких, останавливаясь в бронхиолах.
"Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание", - добавил Водовозов.
Потерю обоняния он тоже назвал нехарактерным для "омикрона" симптомом коронавируса, хотя ранее это был чуть ли не главный признак, по которому выявляли инфекцию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре