Нехарактерные для заражения "омикроном" симптомы

"Омикрон" редко вызывает ряд характерных для коронавируса симптомов, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, затрудненное дыхание нехарактерно для тех, кто заразился "омикроном". Врач подчеркнул, что данный штамм практически не добирается до легких, останавливаясь в бронхиолах.

"Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание", - добавил Водовозов.

Потерю обоняния он тоже назвал нехарактерным для "омикрона" симптомом коронавируса, хотя ранее это был чуть ли не главный признак, по которому выявляли инфекцию.