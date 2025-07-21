Врач рассказал, как распознать анемию у пожилых

Типичными признаками анемии являются бледность кожи и изменение вкусовых пристрастий, однако у пожилых с этой патологией могут дополнительно возникать слабость в ногах и судороги. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-терапевт и гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, передает Day.Az.

По словам эксперта, многие люди пытаются самостоятельно выявить у себя анемию, ориентируясь на такие неспецифические симптомы, как усталость, слабость, ломкость волос и ногтей. Однако эти признаки могут быть вызваны множеством других патологий, включая усиление воспаления в организме, эндокринные расстройства и рак.

По словам врача, классическим симптомом анемии считается бледность, но у людей со смуглой кожей этот признак может быть неочевиден. В таких случаях следует обращать внимание на бледность слизистых оболочек и голубоватый оттенок склер - наружной поверхности глазных яблок. Также следует обращать внимание на менее известный признак - изменение вкусовых пристрастий. Желание грызть мел, лед или нюхать краску часто связано с дефицитом железа.

Врач подчеркнул, что у пожилых пациентов анемия может проявляться дополнительными признаками. Речь идет о симптомах полинейропатии - ощущении "ватных" ног, онемении, судорогах.

"Это особенно характерно для дефицита витамина B12, при котором нарушается работа нервной системы. В таких случаях важно не только измерять уровень гемоглобина, но и оценивать витаминный статус и работу желудочно-кишечного тракта", - рассказал Газете.Ru специалист.

Эксперт отметил, что для диагностики анемии необходим общий анализ крови, который показывает уровень гемоглобина и характеристики уровня эритроцитов. Эти данные помогают определить тип анемии - железодефицитную, связанную с хроническими заболеваниями или дефицитом витаминов.

"Ключевым моментом лечения является не только восполнение дефицита, но и на устранение его причины. Если причиной является кровопотеря - нужно установить ее источник. При недостатке железа - выяснить, связано ли это с нарушением всасывания или с потерями. В некоторых случаях, например, после операций на желудке, может потребоваться введение препаратов железа внутримышечно или внутривенно под контролем врача", - добавил гастроэнтеролог.