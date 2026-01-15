Найден способ определить скорость старения по сосудам в глазах

Крошечные сосуды в сетчатке глаза могут рассказать о состоянии сердца и скорости биологического старения, К такому выводу пришли ученые из Университета Макмастера и Научно-исследовательского института здоровья населения (PHRI). Результаты опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные более 74 тысяч участников четырех крупных исследований - Канадского лонгитюдного исследования старения, проекта по генетике диабета GoDARTS, Британского биобанка и международного исследования PURE. В работе использовались результаты сканирования сетчатки.

Оказалось, что у людей с более простыми и менее разветвленными кровеносными глазными сосудами чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания. Также эта особенность связана с признаками ускоренного старения - высоким уровнем воспаления и более короткой ожидаемой продолжительностью жизни.

Сегодня для оценки риска инфаркта, инсульта или деменции нужно пройти множество обследований. Однако исследователи надеются, что в будущем достаточно будет простого сканирования глаз, чтобы быстро и недорого определить состояние сосудов и биологический возраст. Пока этот метод требует дополнительной проверки и клинических испытаний.

Важной частью работы стал анализ биомаркеров крови и генетических особенностей участников. Это позволило ученым не только установить связь между строением сосудов и здоровьем, но и выявить белки, участвующие в процессе старения.

Особое внимание привлекли два белка - MMP12 и IgG-Fc-рецептор IIb. Они влияют на воспаление и повреждение сосудов. По мнению авторов, эти молекулы могут стать мишенями для новых лекарств, которые помогут замедлить старение сосудов и снизить риск болезней сердца.