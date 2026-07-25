https://news.day.az/medicine/1850164.html Врач назвал неожиданное последствие приема витаминов Иногда вместо бодрости организм отвечает на витамины неожиданной реакцией - сыпью или отеком. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о том, что это такое и из-за чего происходит, рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок, сообщает RT. На группу витаминов B люди чаще всего высказывают жалобы.

Врач назвал неожиданное последствие приема витаминов

Медицина, 25 июля 2026 10:49 (UTC +04:00) 511
Врач назвал неожиданное последствие приема витаминов

Иногда вместо бодрости организм отвечает на витамины неожиданной реакцией - сыпью или отеком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о том, что это такое и из-за чего происходит, рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок, сообщает RT.

На группу витаминов B люди чаще всего высказывают жалобы. Все дело в их непереносимости, особенно синтетических форм витаминов B1 (тиамин), B6 (пиридоксин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (цианокобаламин). "Риск возрастает при использовании инъекций, высоких дозировок или на фоне проблем с ЖКТ", - пояснил специалист. B12, продолжил врач, может давать серьезные симптомы аллергической реакции - от крапивницы до крайне редких, но опасных состояний анафилаксии.

Витамин С, или аскорбиновая кислота, также может быть опасен. При передозировке возможны покраснение, сыпь, насморк или расстройство пищеварения. Тем временем жирорастворимые витамины (A, D, E, K) реже становятся причиной аллергии, но их накопительный эффект для организма тоже может привести к токсическому эффекту.

Кроме того, часто виной аллергической реакции становятся даже не сами витамины, а их "соседи по таблетке". Болибок отметил, что речь идет о красителях, консервантах и ароматизаторах, добавляемых при производстве препаратов. Все они тоже способны вызвать кожные высыпания, чесотку или астму.

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