Ученые выяснили, как нужно гулять для снижения риска ранней смерти

Исследователи Сиднейского университета выяснили, что для снижения риска смерти важны не только общее количество шагов, но и темп ходьбы. Наиболее выраженный защитный эффект проявляется, если передвигаться со скоростью 90-100 шагов в минуту в течение 30 наиболее активных минут дня. Результаты опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые в течение восьми лет наблюдали более чем за 64 тысячами добровольцев среднего возраста. Участников разделили на группы в зависимости от среднего числа шагов в день - от пяти тысяч и менее до десяти тысяч и более - и оценили интенсивность ходьбы. Затем показатели сопоставили с риском смерти от любых причин и сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что наиболее низкий риск раннего ухода из жизни был у тех, кто ежедневно проходил 7500-10 000 шагов. Однако аналогичный полезный эффект достигался и при меньшем количестве шагов, если часть из них выполнялась в быстром темпе.

"Например, у людей, которые делали менее пяти тысяч шагов в день, но ходили в среднем примерно со скоростью 80 шагов в минуту, снижение риска было сопоставимо с тем, что наблюдалось у участников, проходивших 5000-7500 шагов в более медленном темпе - около 60 шагов в минуту", - подсчитали ученые.

Отдельно исследователи оценили максимальную интенсивность ходьбы. Оказалось, что около 90-100 шагов в минуту в течение наиболее активных 30 минут дня было связано с наиболее выраженным снижением риска.

"Универсальная цель в десять тысяч шагов может быть не обязательной. Если времени на длительную прогулку нет, часть шагов можно компенсировать более быстрым темпом. А если интенсивная ходьба недоступна, пользу может дать увеличение общей продолжительности движения", - заключили ученые.

Авторы отметили, что исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает причинно-следственную связь. Кроме того, количество шагов измеряли только в определенный период, а на результаты могли влиять неучтенные факторы, например состояние здоровья или социальная активность.