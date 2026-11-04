Врач назвала анализы крови, которые стоит сдать при сухости пяток

При постоянной сухости кожи на пятках нужно проверить уровень ферритина и общего белка в крови.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом терапевт Алина Литвинова рассказала в своем Telegram-канале.

По словам специалистки, эти два показателя могут иметь значение при оценке состояния кожи. Ферритин отражает запасы железа в организме, а общий белок характеризует суммарную концентрацию альбумина и глобулинов в крови.

"Отклонения от референсных значений лаборатории требуют оценки с учетом других показателей и клинической картины. При подтвержденных нарушениях необходимо установить их причину и подобрать соответствующую коррекцию", - отметила медик.

Кроме того, Литвинова посоветовала обратить внимание на рацион. В частности, включить в него продукты - источники омега-3 жирных кислот, цинка, витаминов A и E. Эти нутриенты участвуют в поддержании нормальной структуры и барьерной функции кожи, а также в процессах ее восстановления.

Среди возможных причин сухости и огрубения кожи пяток врач перечислила низкую влажность воздуха в помещении, неудобную обувь, избыточную массу тела, грибковые инфекции и псориаз. Проблема также может быть связана с неправильным уходом за стопами, регулярным механическим повреждением кожи и недостаточным поступлением отдельных питательных веществ.