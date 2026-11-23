Витамин С может снижать образование потенциально канцерогенных веществ в желудке при переваривании продуктов, содержащих нитраты и нитриты. К такому выводу пришли исследователи Университета Ватерлоо, создав математическую модель процессов, происходящих в организме после приема пищи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в Journal of Theoretical Biology.

Нитраты и нитриты содержатся, в частности, в переработанном мясе - беконе и салями, - а также в некоторых овощах. После попадания в организм нитраты могут превращаться в нитриты с помощью бактерий полости рта. В кислой среде желудка нитриты участвуют в реакциях нитрозирования, в результате которых образуются N-нитрозосоединения, некоторые из которых считаются потенциально канцерогенными.

Исследователи разработали динамическую модель, которая учитывает движение нитратов и нитритов через слюну, желудок, тонкий кишечник и кровь, а также изменения кислотности желудка после еды. Модель показала, что витамин С может подавлять реакции нитрозирования.

Особенно интересным оказался эффект времени приема. Согласно расчетам, добавки витамина С могут умеренно снижать образование потенциально вредных соединений, если принимать их вскоре после еды. При этом витамин С естественным образом содержится в некоторых продуктах, богатых нитратами, например в листовых овощах.

"По словам первого автора работы Гордона МакНикола, наличие витамина С в рационе может частично объяснить противоречивые результаты предыдущих исследований связи нитратов и нитритов с раком", - отмечается в исследовании.

Однако ученые пока не проверяли этот эффект в клинических испытаниях. Исследование основано на компьютерном моделировании и показывает возможный механизм, но не доказывает, что прием витамина С напрямую снижает риск развития рака.