Детское зрение формируется в первые годы жизни и продолжает развиваться вплоть до подросткового возраста, и некоторые привычки в этот период работают эффективнее любых ограничений в использовании гаджетов, рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев. В беседе с "Лентой.ру" он назвал привычки, которые предотвращают развитие близорукости в раннем возрасте, передает Day.Az.

В первую очередь, врач отметил, что для правильного роста глазного яблока необходим яркий дневной свет. Под его воздействием в сетчатке вырабатывается дофамин, естественный барьер против миопии, указал специалист. Два часа на открытом воздухе ежедневно - физиологическая необходимость, ведь даже в пасмурную погоду уличное освещение превышает комнатное в десятки раз, подчеркнул он.

"Общий свет в детской включается всегда, даже при работе настольной лампы. Оптимальный выбор - нейтральный белый свет 4000-4500K. Лампа располагается слева для правшей и справа для левшей, чтобы тень от руки не падала на стол. Контраст между яркой поверхностью и темной комнатой утомляет зрение интенсивнее длительной работы с экраном", - сообщил специалист.

Кроме того, расстояние от глаз до книги должно составлять 30-40 сантиметров, обратил внимание офтальмолог. При такой дистанции хрусталик работает с минимальным напряжением, объяснил врач. Ориентир, по его словам, прост: локти ребенка лежат на столе, если голова тянется к бумаге - дистанция нарушена.

На слезную пленку негативно влияет и сухой воздух, обратил внимание медик. Он пояснил, что при пересыхании роговицы ребенок чаще щурится и трет глаза. Оптимальная влажность в детской - 40-60 процентов, поэтому офтальмолог рекомендовал проветривать помещение каждые два часа и использовать увлажнители воздуха.

"Миопия формируется постепенно, особенно, в условиях недостатка света, сухого воздуха и ограниченного пространства. Но эти условия поддаются коррекции, и для этого не требуется отказывать ребенку в гаджетах, достаточно лишь изменить освещение, влажность и расстояние. Начните с одного правила, постепенно добавляя остальные, и скоро вы заметите, как ваш ребенок перестает щуриться и легче переключает взгляд с ближних объектов на дальние", - заключил специалист.