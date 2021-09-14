https://news.day.az/officialchronicle/1379836.html Президент Ильхам Алиев: Без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как мы хотим
Президент Ильхам Алиев: Без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как мы хотим
Без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как мы хотим.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник в видеоформате Рафига Джалилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Джалилабадского района и Рашада Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти Шамкирского района.
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